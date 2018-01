L'ancien ministre Dominique Bussereau se met en congé de LR pour "divergences politiques"

Dans les colonnes du JDD, il estime que le parti de droite, à l'époque où il s'appelait encore l'UMP était "la CDU allemande" : un mouvement rassemblant les différentes sensibilités de la droite et du centre". Selon lui, aujourd'hui, "Les Républicains sont devenus la CSU, sa branche conservatrice et droitière", avec une proximité avec Sens commun, émanation de la Manif pour tous.





Il justifie également son congé par le fait qu'il ne voit "plus d’amour de l’Europe. En revanche, j’entends chez certains, comme (le vice-président de LR) Guillaume Peltier, des appels au nationalisme et à se refermer sur nous-mêmes", note M. Bussereau. "J’ai le sentiment que la rupture est déjà faite à LR : il n’y a plus de volonté d’être ardemment européen".