Les Républicains : la crise sans fin ?

La crise n'en finit plus à droite. Il n'aura fallu qu'une journée à Laurent Wauquiez pour limoger sa vice-présidente après ses critiques lors d'un entretien accordé dimanche au Parisien. Selon Virginie Calmels, qui ne se sent visiblement pas à l'aise dans son parti, le président LR semble être "uniquement là pour défendre sa propre ligne". Par ailleurs, la semaine risque d'être houleuse pour Les Républicains. Quelles en sont les causes ? Doit-on s'attendre à un schisme à droite ? Quid des enjeux pour Laurent Wauquiez ?



