Les Républicains : la guerre des chefs

Le limogeage de la numéro 2 du parti Les Républicains est au coeur de l'actualité ce lundi 18 juin 2018. Depuis plusieurs semaines, Virginie Calmels était de plus en plus critique à l'encontre de Laurent Wauquiez, le chef du parti. Elle a donc été débarquée dimanche 17 juin 2018 par un simple communiqué. Retour sur cette nouvelle querelle au sein de la droite.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.