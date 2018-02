Les Républicains : les partisans sont déçus de Laurent Wauquiez

Après la diffusion d'un enregistrement polémique mettant en scène Laurent Wauquiez, les réactions se sont enchaînées. Chez les Républicains, comme chez les autres partis d'ailleurs, les propos du président du parti choquent. Et la partie où il évoque les anciennes pratiques de Nicolas Sarkozy interpelle davantage. Certains électeurs de droite parlent "d'erreur politique" et ceux qui n'étaient pas très intéressés par le personnage sont déçus. De leur côté, des étudiants d'EM Lyon, d'où ont été enregistrés les propos, jugent "déplorable" l'acte de diffusion.



