Les Républicains misent sur l'écologie

Le sujet ne fait pas partie de l’ADN du parti. Mais il veut s’y mettre. A vingt mois de l’élection présidentielle et quelques mois après la percée des écologistes aux élections municipales, conscients que l’écologie est devenu un thème majeur de la vie politique et un sujet de préoccupation pour les Français, les Républicains lancent ce mercredi 16 septembre leur "task force de l’environnement".

Le but de cette dernière est d’accoucher rapidement de propositions sur le sujet. Dans un communiqué diffusé mardi 15 septembre, le parti explique que "la volonté des Républicains est de construire une politique qui conciliera le développement de notre économie et la préservation de notre modèle agricole avec la protection de notre environnement". Ils s’opposent à une écologique "dogmatique" et "punitive", représentée selon eux par Europe Ecologie Les Verts.

"Pendant que certains préfèrent faire le buzz sur le dos du Tour de France ou des sapins de Noël, le rôle de la droite est de s’occuper des grands défis climatique et environnementaux", a d’ailleurs déclaré le député Damien Abad ce mercredi, au lancement de la "task force", en visant les maires EE-LV de Lyon et de Bordeaux. "C’est important qu’à nouveau, on montre qu’on peut être de droite et défendre une cause écologique majeure ou considérer même que le projet politique de droite, sa colonne vertébrale et son fil rouge, ça doit être la question environnementale", avait-il également expliqué sur Europe 1.