Denis Payre, de l'entreprenariat à succès au congrès LR

"J’ai pris la décision de participer à la primaire des Républicains pour l’animer." Dimanche 29 août 2021, un inconnu et novice en politique annonce sur Twitter sa candidature à la présidentielle via une éventuelle primaire des Républicains, deux jours après avoir adhéré au parti. A 58 ans, l’entrepreneur Denis Payre est le seul des six candidats - qui seront réunis lundi 8 novembre sur LCI pour un débat - à ne jamais avoir été élu ou membre d’un gouvernement.

Sa seule expérience politique se résume à la fondation de son mouvement "Nous, citoyens" en 2013. Créé en réponse à l'anaphore "Moi, président de la République" de François Hollande, il s'appuie sur la société civile, se veut trans-partisan et a pour projet de "placer l’humain au cœur des décisions pour un développement durable dans une Europe libre, philanthrope et responsable". Le mouvement a présenté plusieurs candidats aux élections municipales et européennes de 2014, régionales de 2015, ou encore municipales de 2020.

Mais avant tout, Denis Payre est un entrepreneur. Il a créé de nombreuses entreprises à succès : la société d'édition de logiciels Business Objects, première de ce type à avoir été cotée au Nasdaq, et Kiala, dans la logistique. Il a également crée Croissance Plus, "premier réseau français des entrepreneurs de croissance engagés pour libérer l’économie et favoriser la croissance des entreprises". Son dernier projet, une technologie de stockage d'énergie par l'eau, se nomme Nature and People First.