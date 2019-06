Les Républicains : questions sur une crise

Le parti Les Républicains, longtemps hégémonique à droite, semble en perdition. Après leur défaite historique aux élections européennes du 26 mai 2019, la démission de leur chef Laurent Wauquiez et le départ de Valérie Pécresse, où s'arrêtera l'hémorragie au sein du LR ? Est-ce la fin de ce parti ? Le Rassemblement national et La République en marche sont-ils en embuscade ?



