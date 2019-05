Les Républicains unis autour de Bellamy

Pour les Européennes, François-Xavier Bellamy était en meeting à Paris dans la soirée du mercredi. Près de 3 500 personnes étaient présentes ainsi que des ténors des Républicains. Il s'agissait entre autres des élus qui ne soutenaient plus le parti, mais qui sont venus assister à ce meeting. Par ailleurs, d'après les sondages, la liste des Républicains peut espérer entre 11% et 15% d'intentions de vote. François-Xavier Bellamy et Les Républicains vont-ils perturber le duel entre LREM et le RN ? Quels sont les enjeux des Républicains dans cette campagne ?



Ce jeudi 16 mai 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique",s'est penché sur l'évolution des campagnes et des sondages des Européennes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.