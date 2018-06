LR : Virginie Calmels dézingue à nouveau Laurent Wauquiez, accusé de ne défendre que sa "propre ligne"

Rien ne va plus entre Virginie Calmels et Laurent Wauquiez. Dans une interview à paraître ce dimanche dans les colonnes du Parisien (et disponible en ligne), la numéro 2 des Républicains critique ouvertement le patron du parti, qu'elle accuse de ne défendre que sa "propre ligne" et de ne pas être assez rassembleur.





"Moi, j'ai cru avec sincérité à sa volonté de rassemblement et j'ai soutenu ses propositions, car je suis pour un régalien fort", explique au Parisien la première adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, qui s'est alliée à Laurent Wauquiez lors de l'élection à la présidence de LR fin 2017. "Mais je ne suis pas non plus un clone, je ne suis pas dénaturable", prévient Virginie Calmels, qui avait déjà critiqué il y a quelques jours la diffusion sans concertation d'un tract LR, intitulé "Pour que la France reste la France".