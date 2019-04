Les "retraites-chapeaux" seront limitées à 30% du salaire du dirigeant annonce Bruno Le Maire

"Aujourd'hui ce qui existe, c'est uniquement un plafonnement à 45% du salaire du dirigeant, mais qui n'est pas contraignant. Ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas une obligation légale", a-t-il rappelé. "Visiblement, les bonnes pratiques ne suffisent pas", a regretté le patron de Bercy, qui s'est élevé contre "des excès insupportables" d'un "capitalisme d'un autre temps".





Par ailleurs, Bruno Le Maire prévoit "qu'il sera désormais interdit de cumuler 'retraite-chapeau' et clause de non concurrence", car "à partir du moment où vous partez à la retraite, c'est que vous partez à la retraite et n'allez pas aller travailler chez un concurrent. Donc je ne vois pas comment on peut cumuler une 'retraite-chapeau' et une clause de non-concurrence".