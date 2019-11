Les retraites vont-elle baisser de 15 à 20% avec le système à points ?

Nicolas Dupont-Aignan était l'invité d'Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI le lundi 18 novembre. L'occasion pour le député de l'Essonne de revenir sur la réforme des retraites. Le président de Debout la France s'oppose totalement au système par points et la fin du calcul de la pension sur les 25 ans meilleures années pour le secteur privé et les 6 derniers mois pour la fonction publique.

La qualifiant d'une "violence sociale incroyable", il prédit que cette "réforme des retraites va aboutir à la pire régression sociale de notre temps, depuis la Guerre." Cela entraînerait une diminution des pensions "de 15% à 20%", ce à quoi il rajoute "je le prouverai". Une telle diminution est-elle possible ?

Ce n'est pas la première fois que de tels pourcentages de baisse des niveaux de pension sont avancés avec l'application d'un système par points. En septembre, Le Parisien avait fait sa une en s'appuyant sur les données du collectif anonyme appelé Nos Retraites. Ce dernier faisait la comparaison des pensions perçues entre deux générations selon le système de retraite actuel et le système par points envisagé par le gouvernement, et pour une même carrière. Les différences étaient conséquentes : entre 15% et 20% environ selon la situation.

Toutefois, nos confrères de Checknews avaient déjà longuement détaillé les limites de la méthode de calcul de Nos Retraites. D'une part, la baisse des pensions à carrière égale se produira déjà pour les nouvelles générations, même si le système actuel reste inchangé. D'autre part, selon les calculs de Checknews, les baisses prévues par la réforme dans certaines situations sont moindres que selon Nos Retraites.

Dans une publication de juillet 2019, le COR explique que "les retraites individuelles [seront] garanties à des niveaux sensiblement proches". Le Conseil s'appuie sur neuf exemples de profils de carrières très différents pour expliquer l'évolution des pensions.