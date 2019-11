Les revenus des 0,1% les plus riches ont-ils progressé de 23.000 euros grâce aux mesures d'Emmanuel Macron ?

La France Insoumise organisait lundi une conférence de presse, durant laquelle le député du Nord Adrien Quatennens a pris la parole. Durant cette intervention, il a notamment dressé un bilan sévère de l'action d'Emmanuel Macron, à mi-mandat de son quinquennat. Ce qui en résulte, a-t-il lancé, c'est que "les 0,1% les plus riches auront eu 23.000 euros en moyenne de plus par an pendant que dans le même temps notre pays connaissait des records de taux de pauvreté".

D'où provient ce montant, évoqué par Adrien Quatennens ? Contactée, l'équipe du député renvoie vers un article du mensuel Alternatives économiques, qui s'appuie sur des données de l'Institut des politiques publiques (IPP). On retrouve les 23.000 euros (23.072 pour être exact), correspondant à "l'effet cumulé des mesures fiscales et sociales prises en 2018, 2019 et 2020 sur le revenu disponible annuel en euros", ceci pour les 0,1% les plus riches de la population.

Organisme indépendant, défenseur d'une approche non partisane, l'IPP vise, selon ses mots, "à promouvoir l’analyse et l’évaluation quantitatives des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus récentes de la recherche en économie". Une source fiable, donc, qui regroupe de nombreux économistes parmi lesquels Claire Leroy. Cette dernière confirme à LCI que "les 0,1% des ménages les plus aisés gagneront 3,9% de revenu disponible de plus en moyenne en 2020 du fait des mesures des budgets 2018, 2019 et 2020". En valeur absolue, précise-t-elle, les gains s'établissent à "23.072 euros annuels".