Les revenus des plus pauvres ont-ils baissé ou augmenté sous Macron ? On vous explique la bataille de chiffres

POUVOIR D'ACHAT- Macron président des riches ? C'est ce que pourrait laisser entendre le nouveau rapport de l'OFCE qui assure que la politique budgétaire et fiscale menée depuis 2018 a favorisé les plus aisés et les classes moyennes et non les plus pauvres. Le gouvernement conteste. Voici ce que disent les chiffres.

L'étude tombe au plus mal pour le gouvernement. Selon les calculs de l'Observatoire français conjonctures économiques (OFCE), le budget 2020 entraînera une baisse du niveau de vie de 2,3% pour les 5% des ménages les plus pauvres en France. Rien que pour 2020, 15% des ménages les plus modestes vont voir leur niveau de vie "amputé", en particulier par les réformes des allocations chômage et logement, affirme l'OFCE. A l'inverse, un quart des 17 milliards d'euros de gains de pouvoir d'achat ont profité aux seuls 5% des ménages les plus aisés, estime l'organisme classé à gauche. Des conclusions qui - depuis la publication de l'étude - alimentent les critiques de l'opposition envers Emmanuel Macron, "toujours plus le président des riches", selon le député LFI Eric Coquerel. Mais Bercy conteste la méthode et avance de tout autres chiffres. Qu'en est il ?

D'après Bercy, l'OFCE aurait commis des oublis

La politique budgétaire et fiscale menée depuis 2018 a favorisé le pouvoir d'achat des plus aisés au détriment des plus modestes, selon un rapport de l'OFCE publié mercredi. − OFCE

D'après le ministère de l'Economie, au contraire, le niveau de vie des 10% de ménages les plus pauvres devrait progresser de 2,3% entre 2018 et 2020. Bercy explique que le ministère s'appuie sur le Rapport économique, social et financier, un document annexe explicatif qui accompagne le Projet de loi de finances pour 2020. Le Direction général du Trésor a calculé "le bilan redistributif des mesures mises en œuvre depuis le début du quinquennat à l' horizon 2020 par le gouvernement" et les conclusions sont différentes de celles de l'OFCE. Tous les français seraient bénéficiaires des réformes avec un gain moyen de 1,7% de niveau vie. Une hausse qui attendrait +2,3% pour les 10% les plus modestes et seulement +0,9% des plus aisés.

D'où proviennent les chiffres de Bercy ?

Selon le gouvernement, les effets des mesures économiques d'Emmanuel Macron profitent également aux plus démunis. − MINISTERE DE L'ECONOMIE

Contacté par LCI, Bercy estime que l'OFCE a commis de gros oublis dans ses calculs. "Il manque 1 milliard de la prime d'activité, les effets du plan pauvreté, la revalorisation du RSA, la hausse du complément familial ou encore le 100% Santé avec le remboursement intégral pour les lunettes, ou les prothèses auditives." Autre point de désaccord : le découpage de la population. La Direction générale du Trésor divise la population en déciles, c'est-à-dire en dix groupes comprenant pour le premier les 10% des ménages les plus pauvres et pour le dernier groupe les 10% les plus riches. De son côté, l'OFCE a découpé la population en vingtiles, c'est-à-dire en vingt groupes contenant chacun 5% de la population française. Une différence qui élargit plus ou moins ce que l'on définit comme étant les "plus pauvres."