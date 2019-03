Les ruses des députés pour gonfler leurs statistiques de présence et d'interventions à l'Assemblée

Pire encore, certains députés n'hésitent pas "à laisser des coquilles ou des fautes d’orthographe dans leurs amendements, afin de pouvoir sous-amender l’amendement en question avec la correction", ce qui comptabilise deux interventions. Projet Arcadie dénonce aussi les "flemmards" qui plagient les amendements de leurs collègues, voire qui proposent tels quels des textes qui leur sont envoyés... par les lobbys. Même stratégie sur les "questions écrites au gouvernement", qui s'accumulent, sur des sujets très précis, souvent copiées-collées, sans qu'elles soient réellement défendues ou suivies.





Cet ensemble de pratiques et techniques, décrites avec ironie mais beaucoup de précisions dans le rapport, s'apparente presque à de la triche et ne met pas vraiment à l'honneur l'activité des députés. L'étude insiste néanmoins sur la partie invisible et pourtant majoritaire du travail parlementaire, comme les groupes d'études ou les missions d'information, qui "manquent de publicité". Des témoignages de députés sérieux, qui travaillent "70 heures par semaine" et sont passés "pour des glandeurs" à cause des classements, remettent aussi en question ce fonctionnement parlementaire pas si généralisé.





Projet Arcadie préconise ainsi "des efforts de communication" de l'Assemblée et estime que "les députés ont aussi un rôle à jouer" pour mettre en valeur leur travail.