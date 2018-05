Les visites présidentielles en Nouvelle-Calédonie

Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi en Nouvelle-Calédonie, à six mois du référendum sur l'indépendance et trente ans après le drame d'Ouvéa. Notons qu'il est le septième président de la Ve République à s'y rendre. En septembre 1966, le général de Gaulle avait lancé "Vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France australe" dans son discours à Nouméa. Quid des autres visites d'anciens chefs d'Etat ?



Ce jeudi 3 mai 2018, Julien Arnaud dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle des visites présidentielles en Nouvelle-Calédonie. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 03/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.