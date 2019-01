"Lettre aux Français" de Macron : pas de courrier mais une tribune dans la presse et sur les réseaux sociaux

L'idée du grand débat a germé dans la tête de l'exécutif dans une forme de réponse aux exigences des Gilets jaunes en matière de participation citoyenne dans la prise des décisions qui rythment notre démocratie. Emmanuel Macron avait ainsi annoncé, le 10 décembre, au milieu des mesures sur le pouvoir d'achat, la tenue d'un "débat sans précédent au niveau national".





Plusieurs thèmes ont été retenus, pour des discussions où "chacun [aurait] sa part", avait promis le chef de l'Etat. La transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et, enfin, l'organisation de l'Etat et des services publics. La question de l'immigration, pourtant relativement absente des revendications des Gilets jaunes, avait été annoncée dans un premier temps par le chef de l'Etat avant que, face aux protestations des partenaires sociaux, invités à participer à ce grand débat, elle ne soit intégrée au thème "démocratie et citoyenneté".