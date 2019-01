Lettre aux Français : Emmanuel Macron veut "transformer les colères en solutions"

Le président de la République a publié le 13 janvier 2019 une lettre adressée aux Français, dans laquelle il entend "transformer les colères en solutions". Selon lui, aucune question ne devrait être interdite lors du grand débat national qu'il lancera le 15 janvier 2019. Une "consultation inédite" sans tabou reposant essentiellement sur les maires, et qui n'est "ni une élection, ni un référendum".



