Lettre polémique "à Manu" : "Si c'était à refaire, je le referais", déclare Onfray sur LCI

"Vous sexualisez me dit-on mais ça n'est pas moi, c'est le geste sur lequel je philosophe qui est sexuel", a-t-il lancé ce lundi sur le plateau d'Audrey Crespo-Mara. Et de poursuivre : "les homosexuels n'ont pas le monopole de la sodomie s'il faut faire un peu de sexologie."





Selon l'essayiste accusé d'homophobie, "on peut faire dire n'importe quoi à un texte si on prend des extraits et si on veut montrer ça." Évoquant ce qui a pu être "reproché à François Hollande dans le passé", le philosophe a estimé au sujet du fameux cliché pris à Saint-Martin que "c'est pire de se mettre de dans cette situation là quand on veut revaloriser la fonction présidentielle". Pour celui qui avait déjà écrit une première lettre à Emmanuel Macron, "un Président doit incarner la fonction et on n'incarne pas la fonction de cette manière là (...) Je pense qu'un président de la République n'a pas le droit de dire 'je suis un petit garçon je fais ce que je veux quand je veux et je vous emmerde'."





Pour conclure, il a expliqué ne pas avoir anticipé cette nouvelle polémique. "Je n'écris jamais en me disant 'on va me dire ceci' de ce passage, je n'écris jamais au regard d'un lecteur potentiel, d'un journaliste potentiel ou de quelqu'un de malveillant qui a absolument envie que je sois un antisémite, un homophobe ou un pédophile refoulé", a-t-il assuré, avant d'ajouter : "je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais."