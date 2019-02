Levavasseur, Shahinyan, Lalanne... S'y retrouver dans la galaxie des projets de listes "Gilets jaunes" aux Européennes

Après avoir pris "du recul", Hayk Shahinyan dit avoir compris ses erreurs. La plus importante : sa "volonté de (se) mettre en relation avec toutes les "figures" médiatisées, en pensant qu'(il réussirait) à les rassembler". "Trop d'énergie et de temps perdu et la déception de constater que les égos des uns et des autres, les différences trop importantes de méthodes et d'approche ont fini par m'associer inutilement à plein de personnes et m'opposer à d'autres, sans jamais parler réellement du fond", rapporte-t-il.





Sa solution ? Un nouveau mouvement : le MAC, le Mouvement Alternatif Citoyen, qu'il a fondé le 10 février. "L'objectif de ce mouvement, c'est d'arriver au pouvoir", explique Hayk Shahinyan, dans une interview à Putsh Media et "dans les années à venir à avoir des élus dans les mairies, au Parlement européen." Pour les prochaines élections européennes, ce sera aux adhérents de décider de la participation et de l'élaboration de la liste. Un vote doit être organisé à la mi-mars.