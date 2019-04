LFI, PS, LR... des élus d'opposition lancent un référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris

Outre la centaine de députés et sénateurs socialistes et la trentaine d'élus communistes des deux chambres, près d'une cinquantaine de LR ont apporté leurs voix dont Gilles Carrez, ainsi que 12 députés Libertés et territoires et des sénateurs RDSE et Union centriste. Les députés LFI souscrivent à la démarche, a indiqué Eric Coquerel, précisant que "des petits problèmes administratifs" ont empêché jusque-là leur prise en compte. Mais d'autres élus ont évoqué en coulisses des réticences de LR à leur égard.





Voici en détail le décompte des signatures : 102 proviennent du Parti socialiste, 30 du Parti communiste, 40-50 des Républicains et 12 de Libertés et Territoires.