Libération de Sophie Pétronin : les quatre ans de combat de son fils Sébastien

"Ils ont pris la décision de ne pas intervenir, c'est clair, le gouvernement a abandonné ma mère", s'était-il insurgé sur France Bleu Drôme-Ardèche fin décembre 2017, un an après l'enlèvement survenu la veille de Noël à Gao, où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d'aide à l'enfance. "Aucune tentative de rapprochement ou de dialogue avec les ravisseurs n'a été réalisée", avait-il déclaré, précisant avoir "dépassé le stade de la colère" et être "dans l'action". Après un premier voyage fin novembre 2017 avec du personnel du Quai d'Orsay, il avait alors annoncé "repartir bientôt". Et de lancer : "Je ne peux pas enlever à ma mère le seul espoir de s'en sortir, même s'il est très faible".

Un an plus tard, en novembre 2018, il avait de nouveau pris publiquement la parole après la diffusion par les ravisseurs d'un nouveau message alarmant faisant état d'une santé très dégradée de l'otage. "Ça sent la fin, ça sent le sapin. On est lucide", estimait à l'époque le fils de l'otage français jugeant que "ce qui est dit est extrêmement préoccupant" et que "ça va mal, ça va de plus en plus mal".

Diffusée par JNIM, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, la vidéo en question ne délivrait aucune preuve de vie de l'otage et ne montrait aucune image d'elle, si ce n'est une photo. "C'est uniquement un message des gens qui la détiennent, on la voit en photo, elle est sur fond d'écran, et elle est alitée", précisait-il disant être en relation avec le quai d'Orsay. De nouveau au Sahel quelques jours plus tard pour tenter d'obtenir la libération de sa mère , il avait demandé à Emmanuel Macron de clarifier sa position. "S’il y a refus de négociations, je pense qu’il est temps maintenant de l’acter", avait-il lancé.