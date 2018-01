"Liberté d'importuner" : "des choses intéressantes" mais aussi "profondément choquantes", pour Schiappa

La ministre avait toutefois commencé à réagir sur le sujet en délivrant un bon point à la tribune, jugeant "intéressantes" les réflexions pour "savoir si on doit se sentir victime et être traumatisée après un viol ou une agression sexuelle". Là où le texte regrette que #BalanceTonPorc et #MeToo aient assigné les femmes "à un statut d'éternelles victimes [...] sous l'emprise de phallocrates démons", - "une question posée dans "Baise-moi" de Virginie Despentes" - Marlène Schiappa y voit "le débat qui opposait Christine Angot et Sandrine Rousseau : est-ce qu'on est victime et qu'on le revendique, ou est-ce qu'on ne veut pas être assignée à ça." Un débat "sémantique et intime, qui porte sur le ressenti chaque femme. Personne ne peut dicter à une autre femme son ressenti". Dans un sens comme dans l'autre.