Lien avec les Français, réformes, élections européennes : Macron s'explique... mais ne changera pas de politique

Autre objectif du président de la République, convaincre qu’il comprend l’agacement de l’opinion devant l’absence de résultats probants. "Nous avons demandé beaucoup d’efforts, ouvert beaucoup de chantiers, et parfois le quotidien de nos concitoyens n’a pas encore changé. Ça, j’en suis très conscient. Je voudrais qu’il change plus vite et je fais tout pour cela, mais les effets de beaucoup de réformes prennent du temps". Une impatience qu’il partage visiblement. "Quand je vois que les choses bloquent encore sur la réforme de l’État, je suis moi-même impatient, je veux que ça aille plus vite […]. Je sais que nos élus, nos fonctionnaires et avant tout nos concitoyens veulent plus de pragmatisme, de rapidité, d’efficacité. Moi aussi".





A quelques mois des élections européennes, Emmanuel Macron promet de s’engager personnellement dans le débat. "Je ferai tout pour que les progressistes, les démocrates et ceux dont je porte la voix – je l’espère incarnée par une liste la plus large possible en France – se fassent entendre". Néanmoins, quel que soit les résultats, "ce scrutin n’aura aucun impact sur la politique que le gouvernement doit mener", précise-t-il dès à présent.





Enfin, sans rentrer véritablement dans le cœur du sujet, il évoque à mots couverts l’affaire Benalla. "Je suis exigeant avec moi-même et les gens qui m’entourent. Je ne suis pas parfait, personne n’est parfait. Qu’il y ait des choses qui ne soient pas bien faites, c’est donc normal. Il faut les corriger. Mais il faut aussi éviter de perdre collectivement du temps à parler de sujets qui sont accessoires. On doit juger sur sa capacité à répondre aux problèmes quotidiens des Français et tenir le cap historique pour notre pays".