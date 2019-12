Liens avec le monde de l'assurance : mis en cause, Jean-Paul Delevoye démissionne d'un institut de formation

Le ministre assure donc que cette activité est bénévole. Il promet de rectifier cet "oubli" et promet de démissionner de ce mandat s’il n’est pas compatible avec sa fonction au gouvernement.

Nommé haut-commissaire aux Retraites et devenu membre du gouvernement le 3 septembre, Jean-Paul Delevoye a un salaire de ministre délégué de 10.135 euros brut et des pensions de retraite liées à ses anciennes fonctions. Il occupe la fonction de président du think-tank Parallaxe de "HEP Education au sein du groupe de formation IGS"depuis 2017. Selon sa déclaration, en 2018 et en 2019, il a touché pour cela 5368,38 euros mensuels, soit un montant annuel de 64.420 euros net.

Entre 2016 et 2017, Jean-Paul Delavoye précise avoir eu des fonctions rémunérées comme conseiller du délégué général du groupe de formation IGS : 25.000 euros net en 2016 et 40.000 euros net en 2017.

Sur les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, il indique être président d'une association des orchestres nationaux :"La Chartreuse de Neuville".