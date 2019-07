Ligne de fret ferroviaire Perpignan-Rungis : les questions que pose le possible arrêt du "train des primeurs"

Cette ligne devait initialement s’arrêter à la fin mai à cause des contrats entre les deux transporteurs, Roca et Rey, et la SNCF qui arrivaient alors à échéance, et qu'ils n’ont pas souhaité renouveler. La cause : les wagons sont vieux et ne répondent plus aux normes. Sauf que ce n’est pas à la SNCF de les changer. Ainsi, la procédure veut qu’un client fasse appel à la SNCF pour mettre à disposition un sillon ferroviaire. Si cette dernière accepte, elle n’est cependant pas prioritaire de ces compartiments réfrigérés vieux d’une quarantaine d’années qui transportent les marchandises. Alors que leur obsolescence est prévue pour la fin de cet été, la SNCF demande donc à ses deux clients de s’occuper de la remise en circulation de wagons neufs. Une requête aux conséquences financières importantes : selon plusieurs médias locaux, il faudrait 20 millions d’euros pour en financer pas moins de 80. Un prix que ni Roca ni Rey se sont prêts à payer. Ils ne veulent plus miser sur ce transport et sont séduits à la place "par la plus grande souplesse du transport routier", selon le porte-parole de la SNCF. Les clients ont donc "commencé à charger dans des camions", note la même source auprès de l’AFP ce mercredi.





Mais cette ligne n'a pas été fermée, car pour calmer les tensions, le contrat a été prolongé jusqu’au 15 juillet. Ainsi, la direction de Primever, maison-mère de Roca Transport, expliquait début juin à nos confrères de France 3 que l'accord s’arrêtait fin mai et avait été renouvelé d’un mois et demi "pour terminer la saison". A partir de cette date, on entre effectivement en "basse saison". Les marchandises qui viennent en majorité d'Espagne et du Maroc, diminuent et sont remplacées sur des étals par des produits français.