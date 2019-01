Limitation à 80 km/h : des élus souhaitent en faire un thème du grand débat national

Comme le souligne dans Le Parisien Christophe Jerretie, député LREM de la Corrèze, la grogne dénonçant le passage aux 80 km/h sur les routes secondaires est loin d’être anecdotique dans nos régions. Notamment chez les travailleurs qui avalent chaque jour de nombreux kilomètres. "Pour nous, c'est une vue parisienne et une obligation en plus, déplore Marcel Demarty, président de la chambre des métiers et d'artisanat de la Corrèze. Cela fait que les zones rurales sont les plus touchées, ça allonge les temps de déplacement et ça fait perdre du temps", peste-t-il dans les colonnes de France Bleu.





Mais quid des vies sauvées ? En attendant un point précis prévu le 25 janvier prochain, les premiers chiffres sont plutôt encourageants. La mortalité sur les routes a ainsi baissé de 5,7% depuis le 1er juillet, date de la mise en application de la limitation.