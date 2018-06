Limitation à 80km/h : Edouard Philippe reste inflexible

Edouard Philippe reste inflexible concernant la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Tout en affirmant que la loi sera appliquée, le Premier ministre a en effet précisé que son "objectif n'est pas d'emmerder le monde" mais de faire en sorte qu'il y ait "moins de morts et moins de blessés graves". Selon lui, l'ensemble des forces de gendarmerie et de police devraient également faire de la pédagogie sur la mesure dans les premiers jours de son application.



