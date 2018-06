Limitation de vitesse à 80km/h : la Creuse refuse de payer les nouveaux panneaux

La grogne sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires ne se calme pas. Dans la Creuse, la présidente du conseil départemental a refusé d'avancer les frais d'installation des nouveaux panneaux et a été soutenue par les administrés. Elle n'a même pas estimé leur coût et laisse l’État s'en occuper. Au 1er juillet 2018, plus de 400 000 km de routes secondaires seront limitées à 80 km/h, contre 90 km auparavant. Le 19 juin 2018, une quinzaine de députés centristes et républicains ont déposé un recours contre cette mesure devant le Conseil d’État.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.