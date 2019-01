Liste de Gilets jaunes aux élections européennes : qu'en pensent les politiques ?

Les Républicains ont réagi par la voix des chefs de file de leurs sénateurs et députés, à savoir Bruno Retailleau et Christian Jacob. Tous deux ont salué jeudi l'initiative. "C'est le jeu de la démocratie, je les félicite, je les encourage", a affirmé le premier sur France 2. Le second estime que "c'est une bonne initiative, à partir du moment où on se revendique au nom du peuple, et c'est ce que font les gilets jaunes qui disent: 'nous sommes le peuple', et bien il faut accepter de s'y soumettre, c'est la règle de la démocratie". Sur BFMTV et RMC, le député Eric Ciotti pense également que "vouloir se confronter au suffrage universel est une bonne chose en démocratie".





Interrogé à propos d'un sondage qui place la liste Gilets jaunes devant celle de LR aux européennes de mai, Bruno Retailleau a répondu que "l'enjeu, c'est pas (sa) famille politique, c'est la démocratie", et que "quand il n'y a pas de débouché politique (à un mouvement social, ndlr), la violence s'installe dans la rue.