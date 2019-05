Listes électorales : la crainte du bug

Jusqu'à présent, les communes géraient elles-mêmes les cartes électorales. Cependant, depuis 2018, elles sont obligées d'envoyer toutes les données à un nouveau logiciel géré par l'État. Après vérification avec l'état-civil, les informations sont retournées aux mairies et c'est là que les ennuis ont commencé. Coquilles dans un prénom, mauvaises adresses, 80 000 électeurs ont eu de fâcheuses surprises.



