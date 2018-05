Livre de Marlène Schiappa : Anticor dénonce l'utilisation des moyens du ministère pour sa promotion

La journaliste Aude Lorriaux a publié une capture d'écran montrant ce mail d'invitation, envoyé depuis l'adresse mail du cabinet du secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Contacté par CheckNews, Mathieu Pontécaille, conseiller spécial de Marlène Schiappa, a répondu "qu’aucun moyen de l’Etat n’a, bien évidemment, été engagé pour la promotion du livre", qui "vient en appui de l’action publique et politique menée par Marlène Schiappa, et non l’inverse". Et d'ajouter, comme pour dédouaner la ministre : "On parle d’un mail, là. Un mail pour un événement public, organisé par l’éditeur, la librairie, avec une promotion entièrement à leur charge."