Loi agriculture et alimentation : adieu veau, vache, cochon, couvée !

Les débats sur le projet de loi agriculture et alimentation à l'Assemblée nationale se sont terminés très tard dans la nuit du dimanche. Notons que Brigitte Bardot, qui avait réclamé l'installation obligatoire de la vidéosurveillance dans les abattoirs et Sophie Marceau, qui avait dénoncé les conditions d'élevage de poules pondeuses, espéraient convaincre les députés. Cependant, les résultats n'ont pas été en leur faveur, même si des solutions de compromis ont été proposées. Quelles sont-elles ? Quid des réactions engendrées ?



