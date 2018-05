Loi alimentation : interdiction du glyphosate ou pas ?

Pour mieux comprendre, il faut savoir ce qu'est ce fameux glyphosate : il s'agit du pesticide le plus utilisé au monde. Sa molécule se retrouve notamment dans le Roundup, le désherbant mondialement connu et produit par Monsanto. Les associations environnementales tentent depuis des années de l'interdire et s'appuient depuis 2015 sur une étude du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC – une agence de l'OMS – qui le classe parmi les cancérigènes probables. Certains scientifiques estiment cependant que ces études ne valent que pour une exposition à forte dose et les agriculteurs mettent en avant l'augmentation des rendements que lui permettent ce pesticide. L'Union Européenne a fait le choix de laisser la place au doute en autorisant au moins de novembre le renouvellement de son autorisation pour 5 ans.