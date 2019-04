Loi anti-casseurs : quels changements pour les policiers ?

L'article phare de la loi anti-casseurs a été invalidé par le Conseil institutionnel. Les préfets ne peuvent donc pas interdire préventivement aux "gilets jaunes" ou à n'importe quelle personne de manifester. Il a en revanche validé les fouilles des sacs et des véhicules aux abords des rassemblements. Il a également validé la création d'un tout nouveau délit, celui de dissimulation volontaire du visage.



