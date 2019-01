Loi anti-casseurs : sur quels textes de loi s'appuie Edouard Philippe et que disent-ils exactement ?

Neuf ans plus tard, la France organise l'Euro de football. Et avant ce grand événement sportif, en avril 2016, l'Assemblée nationale se penche sur une proposition de loi. Adoptée un mois plus tard, elle a permis aux clubs de refuser l'accès au stade à certaines personnes non inscrites au FNIS.





En d'autres termes, pour des raisons de sécurité des personnes qui ne sont pas interdites de stade par la préfecture ou la justice, mais qui "ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations" peuvent désormais être fichées et interdites de stade.