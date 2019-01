Loi "anticasseurs" : l'Assemblée nationale vote un nouveau délit de dissimulation du visage lors des manifestations

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Assemblée nationale a voté la création d'un délit de dissimulation du visage dans les manifestations, qui s'inscrit dans la proposition de loi "anticasseurs" des Républicains, dont l'examen n'a pas été achevé par les députés et le vote est prévu le 5 février prochain. Ce nouveau délit "de dissimulation volontaire", qu'elle soit totale ou partielle, sera assorti d'une peine de prison d'un an et de 15.000 euros d'amende.





Sur l'initiative de l'ex-magistrate et députée du MoDem Laurence Vichnievsky, les députés ont modifié la définition qu'ils avaient trouvée en commission et que plusieurs, y compris à droite, trouvaient "inapplicable". Le juge devait en effet prouver l'intention de la personne portant un casque ou une cagoule de prendre part à des troubles d'ordre public.