Ce que contient la loi asile et immigration

Après 61 heures de débat et l'examen de 999 amendements, le projet de loi asile et immigration a été adopté par l'Assemblée nationale, dans la soirée de dimanche, avec 228 votes pour, 139 contre et 24 abstentions. Le texte défendu par Gérard Collomb a pour but de réduire les délais de procédures d'asile, de "renforcer " la lutte contre l'immigration irrégulière et "sécuriser le droit au séjour" des étrangers en situation irrégulière.





Le texte prévoit notamment de réduire à 6 mois les délais d’instruction de la demande d’asile, pour entamer rapidement le travail d’intégration des réfugiés, et à l’inverse de faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés. Ce projet de loi a cristallisé les critiques, y compris au sein de députés La République en marche. Certains d'entre-eux ont fait adopter des amendements qui n'étaient pas prévus dans le texte d'origine. Finalement, les groupes LaREM, UDI-Agir et MoDem ont voté pour, et les groupes Nouvelle gauche (PS), GDR (communistes), Les Républicains, France insoumise et non-inscrits (dont FN) ont voté contre.