Loi asile et immigration : l'Assemblée sous tension

La tension est à son comble à l'Assemblée nationale concernant le projet de loi asile et immigration, la plus tendue depuis juin 2017. Comme le texte de Gérard Collomb qui devait être voté ce vendredi ne le sera finalement pas, les députés devront probablement siéger tout le week-end pour finir l'examen. Quelles sont les nouveautés au Parlement ?



