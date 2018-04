Le "délit de solidarité" : comment il va être assoupli

Par la loi du 31 décembre 2012, le gouvernement de François Hollande a, lui, distingué les réseaux de trafic d'une part et les bénévoles et membres des associations de l'autre. En effet, depuis, aucune poursuite ne peut être engagée si l’acte "n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien tout autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci".





Rien à voir, donc, avec la promesse faite à l'époque par Manuel Valls de mettre fin au "délit de solidarité". Et pour cause : avec ce texte faisant référence à l’aide au séjour et non à l’aide à l’entrée ou à la circulation au sein du territoire français, seules les personnes aidant les migrants à entrer en France étaient susceptibles d’être poursuivies.