Loi de bioéthique : PMA, filiation, embryons... la mission parlementaire veut tout changer

Des changements majeurs. C’est ce que la mission parlementaire sur la loi de bioéthique a dévoilé ce mercredi concernant la PMA, le don de sperme ou encore les recherches sur l’embryon. Des pistes destinées à préparer le débat législatif, prévu pour cette année.





Après avoir mené de nombreuses auditions ces derniers mois, la mission a adopté et publié un rapport très attendu, le dernier avant le début du processus législatif. Le volet le plus sensible du futur texte de loi ? Probablement l'ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) aux couples de femmes et aux femmes seules, comme Emmanuel Macron s'y était engagé pendant sa campagne. La mission de l'Assemblée nationale prend parti pour cette mesure. "L'ouverture (…) apparaît comme une nouvelle étape sur le long chemin de l'émancipation des femmes (...) et sur celui de la reconnaissance de toutes les familles", estime la mission. "Aucun élément probant n'a jamais été apporté à l'appui des thèses qui agitent l'idée d'un enfant perturbé (...) par le fait qu'il grandirait dans un cadre familial non traditionnel", souligne le rapport. La prise en charge de la PMA par la Sécurité sociale serait assurée "dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels".