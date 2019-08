Loi Schiappa : tout ça pour ça ?

Un an après l'application de la loi contre les violences sexistes et sexuelles, il est temps de faire un premier bilan. Le cabinet de la secrétaire d'Etat a recensé 713 harceleurs sanctionnés et condamnés pour "outrage sexiste". Pourtant, selon un autre sondage, il y aurait eu 15 000 témoignages. Selon notre éditorialiste, le ratio est déconcertant. Toutefois, la loi a le mérite d'avoir permis une prise de conscience générale sur la question. Par ailleurs, les témoins commencent à intervenir et à réagir.



