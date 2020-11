Loi "sécurité globale" : contesté, l'article 24 va être réécrit

Le travail de réécriture sera mené conjointement par les trois groupes majoritaires à l'Assemblée nationale : La République en marche, le MoDem et Agir. Il débutera dès ce lundi soir lors d'une réunion à Matignon. "Nous rencontrerons le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés pour un premier échange", a expliqué Christophe Castaner. "Nous pourrons alors dans ce cadre et dans le cadre de nos prérogatives constitutionnelles respectives, discuter du véhicule législatif et du calendrier".

Parmi les options qui s'offrent à l'exécutif : recycler l'article 24 dans le projet de loi contre les "séparatismes", dont l'article 25 reprend l'esprit de la mesure, selon des responsables de la majorité. Adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, l'article 24 sera prochainement débattu au Sénat. "Nos collègues sénateurs pourront retravailler le texte et proposer des amendements", a précisé Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois, qui participera à la réunion à Matignon. "Une fois le texte discuté au Sénat il y aura une commission mixte paritaire et lors de cet échange qui aura lieu après la lecture au Sénat, la position des députés et de l’Assemblée nationale pourra s’exprimer dans une nouvelle écriture de l’article 24".