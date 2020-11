Loi sécurité, violences policières, maintien de l'ordre... Gérald Darmanin tient sa ligne devant les députés

AUDITION - Entendu par la commission des lois dans un contexte de polémique autour du recours aux forces de l'ordre et de contestation du texte sur la sécurité globale, Gérald Darmanin s'est présenté lundi devant les députés en maintenant l'essentiel de ses positions.

Tenir bon malgré la houle. Tel semble être la devise de Gérald Darmanin, auditionné lundi soir par la commission des lois de l'Assemblée nationale dans un contexte particulièrement compliqué pour le ministre de l'Intérieur. Questionné sur les récentes affaires de violences policières, en particulier l'affaire Michel Zecler, ainsi que sur l'article 24 polémique sur la proposition de loi sécurité globale, ainsi que sur ses choix en matière de maintien de l'ordre, le locataire de la place Beauvau s'est posé en défenseur des forces de l'ordre, tout en appelant ces dernières à "l'exemplarité". "Des actes inqualifiables ont été commis dans le 17e arrondissement de Paris", a estimé Gérald Darmanin, interrogé notamment sur l'affaire des violences commises à l'encontre d'un producteur parisien noir qui a conduit à la mise en examen de trois policiers et provoqué la colère d'Emmanuel Macron. "Ces personnes doivent être sanctionnées et n'ont rien à faire dans la police nationale", a-t-il assuré. "Mais je ne supporte pas qu'on attente à une institution", a-t-il poursuivi. "Il y a sans doute des problèmes individuels, il y a sans doute aussi des problèmes structurels. Il faut donner aux policiers et gendarmes les moyens de l'exemplarité qu'on exige d'eux."

Toute l'info sur L'épineuse question des violences policières

"Protéger ceux qui nous protègent"

Malgré les critiques et les tensions au sein même de la majorité, Gérald Darmanin campe sur sa position. "Ma ligne de conduire, depuis le début, est de protéger les Français et de protéger ceux qui nous protègent", a-t-il affirmé devant la commission des lois. "Je ne suis pas de ceux qui flattent les policiers quand ça les arrange", a ajouté le ministre, "mon travail est d'être devant eux quand ça va bien et quand ça va moins bien". Gérald Darmanin a toutefois appelé les forces de l'ordre à l'exemplarité. "Si je soutiens très fortement la police et la gendarmerie, il faut aussi que ce soutien aille avec la responsabilité", a-t-il expliqué. "Je souhaite que nous puissions les protéger, y compris dans leur vie personnelle, mais la contrepartie est ma demande très forte d'exemplarité". Pour le patron de Beauvau, "sept péchés capitaux" sont à l'origine du malaise actuel : le manque de formation, le manque d'encadrement qui nécessite de "récréer un corps intermédiaire", le manque de matériel, mais aussi le manque de caméras piétons qui, selon lui, auraient permis à la hiérarchie de connaître "les proportions inacceptables" de l'interpellation de Michel Zecler. En outre, il a cité "question des inspections", se disant "prêt à tout étudier" au sujet d'une éventuelle réforme de l'IGPN, tout en rejetant l'idée de la rendre indépendante, comme certains le réclament. Enfin, il a réfuté l'idée que le lien soit rompu entre la police et la population, expliquant qu'il fallait surtout "faire comprendre les difficultés que vivent les policiers".

Soutien sans faille à Didier Lallement

Gérald Darmanin a également défendu sa doctrine du maintien de l'ordre, et à travers elle, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, mis en cause à de nombreuses reprises par l'opposition dans la stratégie des forces de l'ordre durant les manifestations. "Le préfet Lallement a un patron, il se trouve que c'est le ministre de l'Intérieur", a-t-il martelé. "Je n'ai ni amour ni haine du préfet Lallement. Il ne m'a jamais menti, il dirige l'un des postes les plus difficiles de France, et j'ai constaté qu'il ne faillit pas à ses fonctions. S'il y a quelqu'un à attaquer, c'est le ministre de l'Intérieur." "Il a toute ma confiance", a-t-il ajouté. "Il fait des choses extrêmement difficiles et je ne suis pas de ceux qui tirent dans le dos des gens, surtout quand ils sont en difficulté."

Article 24 : "Je ne suis pas fétichiste des numéros"

Enfin, le ministre de l'Intérieur a semblé lâcher un peu de lest sur l'article 24 polémique de la proposition de loi sécurité globale, qu'il avait fortement défendu et que le gouvernement et la majorité souhaitent réécrire en profondeur. "Je ne suis pas un fétichiste des numéros", a-t-il expliqué, "mais je suis fétichiste de la protection des policiers et des gendarmes. Ma position, qui est celle du président de la République, est que les opérations de police sont des opérations de fonctionnaires dans des moments particuliers. Nous devons absolument garder ce qui fait la protection dans le cadre des opérations de police."

Une réunion s'était tenue lundi dans la journée autour d'Emmanuel Macron, en présence de trois ministres et des présidents de groupes de la majorité, afin de trouver un moyen de déminer cette polémique autour de l'article 24, qui prévoyait de sanctionner la diffusion d'images de policiers afin de nuire à ces derniers. Lundi soir, au moment même où Gérald Darmanin s'exprimait devant les députés, une réunion autour de Jean Castex, à Matignon, et de plusieurs députés de la majorité se tenait afin de réécrire l'article décrié.

La rédaction de LCI