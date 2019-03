Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, Bernard Guetta, un ex-élu italien, une ancienne navigatrice... La liste LaREM aux européennes se dévoile

Qui accompagnera Nathalie Loiseau sur la liste LaREM, baptisée "Renaissance" pour les Européennes ? 30 noms seront annoncés ce mardi en fin de journée. Voici ce que l'on sait de cette liste qui - comme d'autres listes candidates - fera une bonne place aux candidats écologistes tout en ménageant les susceptibilités, le panachage entre société civile et politiques et les accords avec les alliés du MoDem, d'Agir (centre droit ex-LR favorable à Emmanuel Macron) et des Radicaux. Un exercice d'équilibriste dont voici les premiers résultats :