Loto du patrimoine, deuxième édition : tirage exceptionnel le 14 juillet et deux jeux à gratter

Alors que, l'an dernier, le lancement d'un jeu à gratter et le tirage du "Super Loto" s'était concentré autour des Journées du patrimoine, le tirage exceptionnel du Loto aura cette fois lieu le 14 juillet pour "en faire un événement plus important", selon Mme Pallez. L'an dernier, deux millions de Français y avaient participé, pour 14 millions d'euros de mises, soit 30% de plus que lors d'un tirage moyen du loto. En 2019 le jackpot reste inchangé : 13 millions d'euros.





En amont des Journées européennes du patrimoine, prévues du 13 au 15 septembre, seront ensuite lancés des jeux à gratter.





Le jeu à 15 euros, un ticket grand format mettant en scène six des 18 "monuments emblématiques", sera reconduit pour un gain de 1,5 millions d'euros. L'an dernier, ce ticket à 15 euros avait connu "un énorme succès", avec 178 millions d'euros misés par 2,8 millions de clients. Il sera accompagné cette année d'une gamme de douze tickets, présentant chacun un monument, proposés à 3 euros pièce pour un gain possible de 30.000 euros.





"On veut essayer d'aller chercher de nouveaux clients en créant une famille de 'jeux patrimoine', comme on l'a fait pour Astro ou Mots Croisés. On espère aussi créer un effet de collection et que les gens achètent plusieurs tickets", explique la dirigeante de la FDJ.