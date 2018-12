Le Loto du patrimoine de nouveau taxé : "Je me battrai contre tous ces technocrates", réagit Stéphane Bern

L'annonce que l'Etat prélèverait 14 millions de taxes sur les 200 millions de recettes escomptées (l'essentiel allant aux gagnants et 20 millions à la Fondation du patrimoine) avait provoqué un début de polémique. Pour l'éteindre, le gouvernement avait décidé de débloquer 21 millions supplémentaires en faveur du patrimoine.





Le rétablissement de la taxation a provoqué la colère de l'animateur Stéphane Bern, qui pilote l'opération visant à financer la rénovation de monuments en France à travers un jeu de grattage et une loterie. "L’Assemblée nationale fait tout pour torpiller le #LotoDuPatrimoine à la demande du rapporteur @JoelGiraud05 et le soutien des députés @LaREM_AN ! Je me battrai pour sauver notre patrimoine en danger contre tous ces technocrates", a-t-il tweeté mardi matin.