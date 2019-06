LR : Didier et Bellamy en guerre

La guerre a été officiellement déclarée entre Geoffroy Didier et François-Xavier Bellamy. Le 16 juin 2019, le JDD a révélé les nouveaux propos du directeur de campagne des Républicains aux européennes concernant la tête de liste. "François-Xavier a pris cette campagne européenne pour une présidentielle", a exposé Geoffroy Didier. "Sa petite dizaine de collaborateurs fans le prenaient pour Jésus-Christ et le photographiaient sous toutes les coutures", a-t-il ajouté.



