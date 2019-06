LR : opération sauvetage de Larcher ?

Le président sortant des Républicains s'était exprimé dans Le Figaro après sa démission. En effet, Laurent Wauquiez a donné son point de vue pour résumer le souci chez la droite : "Le problème, ce n'est pas la ligne, c'est que les gens ne nous croient plus", a-t-il affirmé. Gérard Larcher réunit ce mardi les ténors de la droite, dans le but de trouver une stratégie de reconstruction du parti, notamment pour se préparer aux municipales 2020. Quel est le risque pour ces élections ? Et LaREM est-elle à l'offensive ?



