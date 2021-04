Cinq ans après sa création, quel bilan pour La République en marche ?

La République en marche ne fêtera pas ses cinq ans en grande pompe, ce mardi 6 avril 2021. Cinq ans après la création du mouvement par Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie de François Hollande, il se contentera d'un meeting virtuel sur le thème de l'engagement. LaREM veut éviter de tomber dans le nombrilisme ou la nostalgie et se projeter vers le futur. Pour ne pas avoir à affronter un bilan mitigé ?

Pourtant, tout était parti sur les chapeaux de roue. En 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République et son mouvement réussit à remporter les élections législatives qui suivent et à installer 308 députés étiquetés LaREM à l'Assemblée nationale. Avec 23 millions d'euros, il devient le premier parti de France par sa fortune et revendique jusqu'à 420.000 adhérents.

Mais les élections qui suivent ne permettent pas au mouvement présidentiel de confirmer ses succès. Parce qu’il n’arrive pas à s’implanter territorialement via l’élection d’élus locaux. Sa déroute aux élections municipales de 2020 en est la preuve, tout comme l’appréhension du parti à l’approche des futures élections régionales et départementales. "Oui, on n’est pas ancré dans les territoires", reconnaît l’un de ses porte-parole le député Roland Lescure auprès de l'AFP. "Mais nous avons une capacité à porter les forces militantes, une dynamique et une agilité qu’on peut nous envier et qui peut nous permettre de survivre aux élections", ajoute-t-il, confiant pour 2022.