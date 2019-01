Luc Ferry se défend sur LCI après ses propos polémiques : "Tout cela est ridicule"

"Je défends le mouvement des Gilets jaunes depuis le début", a d’abord rappelé Luc Ferry. Et d’ajouter : "Ce que je dis simplement, c’est que dans ces manifestations, je ne parle pas des Gilets jaunes, il y a des débordements et il y a des gens qui viennent non pas pour casser du flic mais pour les tuer. Quand les policiers sont en légitime défense ou sont menacés de mort, ils doivent avoir le droit de se défendre, évidemment avec des armes non létales."